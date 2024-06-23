Плавание. Михаил Романчук – вице-чемпион Европы-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду на чемпионате Европы-2024 по плаванию. Наш спортсмен финишировал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем.

1. Казей Тунджели (Турция)

2. Михаил Романчук (Украина) +5.35

3. Залан Саркани (Венгрия) +11.03

Романчук начал Евро-2024 с победы на дистанции 800 метров вольным стилем. Эта золотая медаль стала для него шестой в карьере на уровне чемпионатов Европы по водным видам спорта и первой за последние полтора года на всех турнирах в олимпийском бассейне.