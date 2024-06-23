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Плавание. Михаил Романчук – вице-чемпион Европы-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем
Гордимся такими результатами
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду на чемпионате Европы-2024 по плаванию. Наш спортсмен финишировал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем.
1. Казей Тунджели (Турция)
2. Михаил Романчук (Украина) +5.35
3. Залан Саркани (Венгрия) +11.03
Романчук начал Евро-2024 с победы на дистанции 800 метров вольным стилем. Эта золотая медаль стала для него шестой в карьере на уровне чемпионатов Европы по водным видам спорта и первой за последние полтора года на всех турнирах в олимпийском бассейне.
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