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Плавание. Владислав Бухов – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 на дистанции 50 метров вольным стилем

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Прекрасный результат, поздравляем с наградой

Плавание. Владислав Бухов – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 на дистанции 50 метров вольным стилем

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Владислав Бухов завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2024. Наш спортсмен на дистанции 50 метров вольным стилем финишировал третьим.

В квалификации 21-летний украинец занял третье место своего заплыва (22:22 секунды). Бухов улучшил свое время в полуфинале – квалифицировался на медальный старт с результатом 21.94 секунды. В финале Бухов преодолел дистанцию ​​за 21.85 секунды Первая и вторая позиция континентального первенства достались представителям Греции.

У Украины четыре медали в плавании на Евро-2024 по водным видам спорта (2-1-1).

Напомним, что ранее Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров.

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Владислав Бухов
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