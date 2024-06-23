Плавание. Владислав Бухов – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 на дистанции 50 метров вольным стилем

Украинский пловец Владислав Бухов завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы-2024. Наш спортсмен на дистанции 50 метров вольным стилем финишировал третьим.

В квалификации 21-летний украинец занял третье место своего заплыва (22:22 секунды). Бухов улучшил свое время в полуфинале – квалифицировался на медальный старт с результатом 21.94 секунды. В финале Бухов преодолел дистанцию ​​за 21.85 секунды Первая и вторая позиция континентального первенства достались представителям Греции.

У Украины четыре медали в плавании на Евро-2024 по водным видам спорта (2-1-1).