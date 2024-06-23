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Плавание. Сборная Украины – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в эстафете

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Прекрасное завершение чемпионата

Плавание. Сборная Украины – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в эстафете

Фото: Google

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы-2024 в эстафете 4 по 400 метров комплексным стилем.

Состав команды: Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Арсений Ковалев и Илья Линник.

1. Австрия - 3:33.41 мин.

2. Польша - 3:33.43 мин.

3. Украина - 3:33.49 мин.

Отметим, что до последнего этапа наша команда шла лидером заплыва, однако Илья Линник не смог удержать "золото".

Для Украины эта награда стала первой за последние 18 лет в эстафете (Андрей Олейник, Олег Лисогор, Андрей Сердинов и Юрий Егошин на Евро-2006).

В активе сборной Украины по итогам Евро-2024 5 медалей (2-1-2) в плавании и 4 – в прыжках в воду.

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