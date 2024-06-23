  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан: Вера всей команды и всех вас придает силы и надежды. Фото
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан: Вера всей команды и всех вас придает силы и надежды. Фото

Другие виды
Обновлено

Гордимся вами

Харлан: Вера всей команды и всех вас придает силы и надежды. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие моменты из континентального первенства, где девушки завоевали серебро. Соответствующий пост Ольга опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ястремская прокомментировала победу над Андреевой.

По теме
yellow-arrow
Плавание. Сборная Украины – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 в эстафете
yellow-arrow
Плавание. Владислав Бухов – бронзовый призер чемпионата Европы-2024 на дистанции 50 метров вольным стилем
yellow-arrow
Плавание. Михаил Романчук – вице-чемпион Европы-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости