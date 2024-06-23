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Харлан: Вера всей команды и всех вас придает силы и надежды. Фото
Гордимся вами
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие моменты из континентального первенства, где девушки
Напомним, что ранее Ястремская
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