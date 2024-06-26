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Сборная Украины пополнила копилку ещё двумя лицензиями на Олимпиаду-2024 в современном пятиборье
Всего в активе нашей команды три лицензии
Фото: pentathlon_ukraine
Украина получила еще две лицензии на Олимпиаду-2024 в современном пятиборье.
Отборочный цикл в современном пятиборье завершился 17 июня. Таким образом лицензию в женских соревнованиях завоевала Пермыкина, которая занимает в зачете 26-е место.
Вторую лицензию "сине-желтым" на мужской олимпийский турнир принес Владислав Чекан, благодаря перераспределению квот. В рейтинге он занимал первое непроходное место, но получил путевку вместо сборной Буркина-Фасо.
Суммарно Украина имеет уже три лицензии в современном пятиборье.
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