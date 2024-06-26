Сборная Украины пополнила копилку ещё двумя лицензиями на Олимпиаду-2024 в современном пятиборье

Украина получила еще две лицензии на Олимпиаду-2024 в современном пятиборье.

Отборочный цикл в современном пятиборье завершился 17 июня. Таким образом лицензию в женских соревнованиях завоевала Пермыкина, которая занимает в зачете 26-е место.

Вторую лицензию "сине-желтым" на мужской олимпийский турнир принес Владислав Чекан, благодаря перераспределению квот. В рейтинге он занимал первое непроходное место, но получил путевку вместо сборной Буркина-Фасо.

Суммарно Украина имеет уже три лицензии в современном пятиборье.