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Тур де Франс 2024. Ван де Брук помогает Барде выиграть первый этап и возглавить генеральную классификацию

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А опытный Кавендиш столкнулся с немалыми проблемами на старте гонки

Тур де Франс 2024. Ван де Брук помогает Барде выиграть первый этап и возглавить генеральную классификацию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Француз Ромен Барде и его напарник по команде "DSM-Firmenich-PostNL" Франк ван ден Брук опередили на пять секунд высококлассную группу, в которую входили все главные гонщики генеральной классификации, и одержали победу. Дуэт вырвался вперед примерно за 40 км до конца 206-километрового маршрута из Флоренции и продолжал праздновать успех на первом этапе, пока Марк Кавендиш и несколько его товарищей по команде "Astana-Qazaqstan" обсуждали финальный подъем в Сан-Марино.

39-летний гонщик, отложивший завершение карьеры в конце прошлого сезона, пытается побить рекорд Тур де Франс в 34 победы на этапах, который он сейчас делит с бельгийской легендой Эдди Мерксом. Однако на первом старте в Италии он упал на первом же подъеме и оказался в затруднительном положении в жаркой дороге, а его товарищи по команде непрерывно поливали его водой. Задачу Кавендиша вряд ли облегчало беспрецедентное количество подъемов (7!) на жестоком первом этапе с общей высотой более 3600 м. 39-летний гонщик в конце концов пересек финишную линию через 39 минут после победителей и чуть менее чем за 10 минут до окончания времени, отведенного на выбывание.

Он был далеко не единственным спортсменом, которому пришлось потрудиться: французский претендент на победу в генеральном зачете Давид Годю завершил гонку почти на 30 минут позже победителей, вместе с 54 другими участниками соревнований. Чех Ян Хирт, который, как ожидается, станет ключевым помощником Ремко Эвенпула, отстал еще больше. Горняк "Soudal Quick-Step" пережил болезненный день - он сломал три зуба на пути к старту после того, как его сбил с велосипеда рюкзак болельщика. Второй этап стартует сегодня - 199,2 км по холмам региона Эмилия-Романья из Чезенатико в Болонью.

Результат первого этапа

1. Ромен Барде (DSM-firmenich PostNL) 5 ч. 07 мин. 22 сек.

2. Франк ван ден Брук (DSM-firmenich PostNL) то же время

3. Ваут ван Арт (Visma-Lease a Bike) +5 сек.

4. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) то же время

5. Максим ван Гилс (Lotto-dstny) то же время

Генеральная классификация
1. Ромен Барде (DSM-firmenich PostNL) 5 ч. 07 мин. 22 сек.

2. Франк ван ден Брук (DSM-firmenich PostNL) +4 сек.

3. Ваут ван Арт (Visma-Lease a Bike) +11 сек.

4. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) +15 сек.

5. Максим ван Гилс (Lotto-dstny) то же время

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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