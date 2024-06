Тур де Франс 2024. Ван де Брук помогает Барде выиграть первый этап и возглавить генеральную классификацию

Француз Ромен Барде и его напарник по команде "DSM-Firmenich-PostNL" Франк ван ден Брук опередили на пять секунд высококлассную группу, в которую входили все главные гонщики генеральной классификации, и одержали победу. Дуэт вырвался вперед примерно за 40 км до конца 206-километрового маршрута из Флоренции и продолжал праздновать успех на первом этапе, пока Марк Кавендиш и несколько его товарищей по команде "Astana-Qazaqstan" обсуждали финальный подъем в Сан-Марино.

39-летний гонщик, отложивший завершение карьеры в конце прошлого сезона, пытается побить рекорд Тур де Франс в 34 победы на этапах, который он сейчас делит с бельгийской легендой Эдди Мерксом. Однако на первом старте в Италии он упал на первом же подъеме и оказался в затруднительном положении в жаркой дороге, а его товарищи по команде непрерывно поливали его водой. Задачу Кавендиша вряд ли облегчало беспрецедентное количество подъемов (7!) на жестоком первом этапе с общей высотой более 3600 м. 39-летний гонщик в конце концов пересек финишную линию через 39 минут после победителей и чуть менее чем за 10 минут до окончания времени, отведенного на выбывание.

