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Тур де Франс 2024. Кевин Воклен победил на втором этапа, а Погачар возглавил генеральную классификацию
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Воклен одержал свою первую победу на этапе Гранд-тура, оторвавшись от лидирующей группы, что сделало гонщика "Arkea-B&B Hotels" уже вторым французским победителем гонки 2024 года. Тадей Погачар из "UAE-Team Emirates" оторвался на финальном подъеме 199,2-километрового этапа до Болоньи, но прихватил с собой своего главного соперника и прошлогоднего победителя Йонаса Вингегора. Датчанин из "Visma-Lease a Bike" пересек финишную линию вместе со словенцем, но он получил желтую майку после того, как занял более высокое место на первом этапе.
"Мы просто оставили это естественному отбору, и в итоге всё так и произошло. Наверное, если бы мы пошли на победу на этапе, это также могло бы обернуться против нас, поэтому мы решили быть более спокойными, но в финале я попытался проверить себя", - сказал после гонки Тадей Погачар.
Сегодня гонка пройдет 230,8 км от Плейзанса до Турина и завершится спринтерским финишем, который даст Марку Кавендишу возможность одержать рекордную 35-ю победу на этапе Тура.
Результат второго этапа
1. Кевин Воклен (Arkea-B&B Hotels) 4 ч. 43 мин. 42 сек.
2. Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility) +36 сек.
3. Кентен Паше (Groupama-FDJ) +49 сек.
4. Кристиан Родригес (Arkea-B&B Hotels) то же время
5. Гарольд Техада (Astana-Qazaqstan) то же время
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 9 ч. 53 мин. 30 сек.
2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) то же время
3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) то же время
4. Ричард Карапаз (EF Education-EasyPost) то же время
5. Ромен Барде (DSM-firmenich PostNL) +6 сек.
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