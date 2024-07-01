Тур де Франс 2024. Кевин Воклен победил на втором этапа, а Погачар возглавил генеральную классификацию

Кевин Воклен одержал свою первую победу на этапе Гранд-тура, оторвавшись от лидирующей группы, что сделало гонщика "Arkea-B&B Hotels" уже вторым французским победителем гонки 2024 года. Тадей Погачар из "UAE-Team Emirates" оторвался на финальном подъеме 199,2-километрового этапа до Болоньи, но прихватил с собой своего главного соперника и прошлогоднего победителя Йонаса Вингегора. Датчанин из "Visma-Lease a Bike" пересек финишную линию вместе со словенцем, но он получил желтую майку после того, как занял более высокое место на первом этапе.

"Мы просто оставили это естественному отбору, и в итоге всё так и произошло. Наверное, если бы мы пошли на победу на этапе, это также могло бы обернуться против нас, поэтому мы решили быть более спокойными, но в финале я попытался проверить себя", - сказал после гонки Тадей Погачар.

Сегодня гонка пройдет 230,8 км от Плейзанса до Турина и завершится спринтерским финишем, который даст Марку Кавендишу возможность одержать рекордную 35-ю победу на этапе Тура.

Результат второго этапа

1. Кевин Воклен (Arkea-B&B Hotels) 4 ч. 43 мин. 42 сек.

2. Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility) +36 сек.

3. Кентен Паше (Groupama-FDJ) +49 сек.

4. Кристиан Родригес (Arkea-B&B Hotels) то же время

5. Гарольд Техада (Astana-Qazaqstan) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 9 ч. 53 мин. 30 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) то же время

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) то же время

4. Ричард Карапаз (EF Education-EasyPost) то же время

5. Ромен Барде (DSM-firmenich PostNL) +6 сек.