Тур де Франс 2024. Биньям Гирмай сенсационно победил на спринтерском финише третьего этапа французского гранд-тура

Все предгоночные разговоры велись вокруг того, сможет ли Кавендиш претендовать на рекордную 35-ю победу на "Тур де Франси", но завал чуть более чем за 2 км до финиша на подъезде к Турину оставил многих гонщиков, в том числе и британца, без шансов на победу. В сокращенном спринтерском финише победу одержал Биньям Гирмай, вторым и третьим финишировали колумбиец Фернандо Гавирия и бельгиец Арно де Ли. Эритрейский гонщик вошел в историю как первый темнокожий африканец, выигравший этап "Тур де Франс".

"Я хотел бы поблагодарить Бога за все, за то, что он дал мне силы и поддержку. С тех пор как я начал ездить на велосипеде, я никогда не мечтал стать частью "Тур де Франс", но сейчас я не могу в это поверить. Я хочу поблагодарить мою семью, жену, Эритрею и Африку. Мы должны гордиться. Теперь мы являемся частью большой гонки и имеем успех. Сейчас наш момент, сейчас наше время. Это для всей Африки", - цитирует Биньяма Гирмая BBC.

Между тем Ричард Карапас стал первым эквадорцем, который надел желтую майку по итогам первых трех этапов, а Тадей Погачар, Ремко Эвенпул и Йонас Вингегор также оказались в генеральной классификации с одинаковым временем, как и у спортсмена "EF Education-EasyPost". Во вторник гонка направится в Альпы, где "Тур" примет участие в мощном Коль-дю-Галибье на горном 139,6-километровом маршруте от Пинероло до Валлуара.

Результат третьего этапа

1. Биньям Гирмай (Intermarche-Wanty) 5 ч. 26 мин. 48 сек.

2. Фернандо Гавирия (Movistar) то же время

3. Арно де Ли (Lotto dstny) то же время

4. Мадс Педерсен (Lidl-Trek) то же время

5. Дилан Груневеген (Jayco-AlUla) то же время

Генеральная классификация

1. Ричард Карапас (EF Education-EasyPost) 15 ч. 20 мин. 18 сек.

2. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) то же время

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) то же время

4. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) то же время

5. Ромен Барде (DSM-firmenich PostNL) +6 сек.