Тур де Франс 2024. Тадей Погачар уверенно победил на горном четвертом этапе французского гранд-тура

Поскольку это был первый большой горный этап нынешнего "Тура", претенденты на победу в генеральной классификации опасались, что команда "UAE Team Emirates" попытается сегодня проверить форму соперников во время подъема на Коль-дю-Галибье. И они сделали это, когда гонка переехала из Италии во Францию, и вчерашний лидер соревнований Ричард Карапас вскоре отстал, когда команда Погачара атаковала у вершины изнурительного подъема на гору.

Двукратный чемпион "Тур де Франс" Тадей Погачар затем увеличил свое преимущество во время спуска почти на 19 км до финиша в Валлуаре, опередив на 35 секунд Ремко Эвенпула, а Йонас Вингегор через две секунды финишировал пятым. 25-летний словенец теперь опережает бельгийца на 45 секунд в зачете генеральной классификации, а Вингегор отстает от него на пять секунд и занимает третье место. Завтра состоится пятый этап, где гонщики преодолеют 177,4 километра равнинного маршрута от Сен-Жан-де-Морьенн до Сен-Вюльба.

