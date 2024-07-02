Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тур де Франс 2024. Тадей Погачар уверенно победил на горном четвертом этапе французского гранд-тура
Словенец вернул себе желтую майку лидера соревнований
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поскольку это был первый большой горный этап нынешнего "Тура", претенденты на победу в генеральной классификации опасались, что команда "UAE Team Emirates" попытается сегодня проверить форму соперников во время подъема на Коль-дю-Галибье. И они сделали это, когда гонка переехала из Италии во Францию, и вчерашний лидер соревнований Ричард Карапас вскоре отстал, когда команда Погачара атаковала у вершины изнурительного подъема на гору.
Двукратный чемпион "Тур де Франс" Тадей Погачар затем увеличил свое преимущество во время спуска почти на 19 км до финиша в Валлуаре, опередив на 35 секунд Ремко Эвенпула, а Йонас Вингегор через две секунды финишировал пятым. 25-летний словенец теперь опережает бельгийца на 45 секунд в зачете генеральной классификации, а Вингегор отстает от него на пять секунд и занимает третье место. Завтра состоится пятый этап, где гонщики преодолеют 177,4 километра равнинного маршрута от Сен-Жан-де-Морьенн до Сен-Вюльба.
???? @TamauPogi is the boss! The Slovenian won solo in @valloire and didn't want to lose a single second in the final!— Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024
???? @TamauPogi en patron ! Le Slovène s'impose en solitaire à @valloire et n'a pas voulu perdre la moindre seconde dans le final !#TDF2024 | @Continental_fr pic.twitter.com/Gx5nUZufEW
Результат четвертого этапа
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 3 ч. 46 мин. 38 сек.
2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +35 сек.
3. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) то же время
4. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) то же время
5. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +37 сек.
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 19 час. 06 мин. 38 сек.
2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +45 сек.
3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +50 сек.
4. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) +1 мин. 10 сек.
5. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +1 мин. 14 сек.
Популярное сейчас
- Юрий Кулиш: Двух футболистов Украины на матч с румынами в состав не поставил бы. В Первой лиге есть игроки, которые сыграли бы не хуже
- Атлетико отбросил идею с подписанием Довбика - названа причина
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Тур де Франс 2024. Ван де Брук помогает Барде выиграть первый этап и возглавить генеральную классификацию
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО