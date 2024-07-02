Тур де Франс 2024. Тадей Погачар уверенно победил на горном четвертом этапе французского гранд-тура

Поскольку это был первый большой горный этап нынешнего "Тура", претенденты на победу в генеральной классификации опасались, что команда "UAE Team Emirates" попытается сегодня проверить форму соперников во время подъема на Коль-дю-Галибье. И они сделали это, когда гонка переехала из Италии во Францию, и вчерашний лидер соревнований Ричард Карапас вскоре отстал, когда команда Погачара атаковала у вершины изнурительного подъема на гору.

Двукратный чемпион "Тур де Франс" Тадей Погачар затем увеличил свое преимущество во время спуска почти на 19 км до финиша в Валлуаре, опередив на 35 секунд Ремко Эвенпула, а Йонас Вингегор через две секунды финишировал пятым. 25-летний словенец теперь опережает бельгийца на 45 секунд в зачете генеральной классификации, а Вингегор отстает от него на пять секунд и занимает третье место. Завтра состоится пятый этап, где гонщики преодолеют 177,4 километра равнинного маршрута от Сен-Жан-де-Морьенн до Сен-Вюльба.

???? @TamauPogi is the boss! The Slovenian won solo in @valloire and didn't want to lose a single second in the final!



???? @TamauPogi en patron ! Le Slovène s'impose en solitaire à @valloire et n'a pas voulu perdre la moindre seconde dans le final !#TDF2024 | @Continental_fr pic.twitter.com/Gx5nUZufEW — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

Результат четвертого этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 3 ч. 46 мин. 38 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +35 сек.

3. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) то же время

4. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) то же время

5. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +37 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 19 час. 06 мин. 38 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +45 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +50 сек.

4. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) +1 мин. 10 сек.

5. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +1 мин. 14 сек.