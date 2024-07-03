Тур де Франс 2024. Марк Кавендиш выиграл пятый этап и установил рекорд по количеству побед на французском гранд-туре

Сегодня состоялась очередная гонка на "Тур де Франс", где спортсмены преодолевали 177,4 километра равнинного маршрута от Сен-Жан-де-Морьенн до Сен-Вюльба. Это был один из этапов, который прекрасно подходил для финиша для спринтеров. Сначала пелотон позволил дуэту Клеману Руссо и Маттео Верше уйти в отрыв. Впрочем, за 36 км до финиша их догнали гонщики, где спринтерские команды готовились разыграть между собой победителя на этом этапе.

Ближе к концу этапа спортсмены "Astana Qazaqstan Team" смогли поднять к голове пелотона своего лидера, 39-летнего Марка Кавендиша. За несколько сотен метров до финиша, британец сумел сначала найти нужное колесо соперника, а затем выехал в свободную часть дороги и на целый велосипед опередил Яспера Филипсена, который пришел вторым. Для Кева это 35-я победа на "Тур де Франс" в целом и он опередил по этому показателю легендарного Эдди Меркса, который в свое время выигрывал 34 раза на этих соревнованиях. Добавим, что свой первый успех на французском гранд-туре Кавендиш праздновал 9 июля 2008 года на пятом этапе "Тура".

"Я не верю в это. "Astana" сделала ставку на этот год, на "Тур де Франс". Мы ставили на победу на одном этапе. Это большая ставка для моего босса Александра Винокурова, но мы пошли ва-банк и сделали это. Мы сделали именно то, что хотели сделать с каждой деталью, со всем оборудованием, именно сегодня. Понимаете, что это значит? Это не значит, что мы возглавляем рейтинг UCI, но "Тур де Франс" - это больше, чем велоспорт. Я принял участие в 15 "Тур де Франс" и не люблю, когда у меня бывают плохие дни, но... ребята поставили меня на правильную позицию", - заявил Марк Кавендиш после исторической победы.

Двукратный чемпион "Тур де Франс" Тадей Погачар остается лидером в генеральной классификации и сохранил свое преимущество над соперниками. Завтра состоится шестой этап, где гонщики преодолеют 163,5 километра равнинного маршрута от Макона до Дижона.

Результат пятого этапа

1. Марк Кавендиш (Astana Qazaqstan Team) 4 ч. 08 мин. 46 сек.

2. Яспер Филипсен (Alpecin - Deceuninck) то же время

3. Александер Кристофф (Uno-X Mobility) то же время

4. Арно Де Ли (Lotto Dstny) то же время

5. Фабио Якобсен (Team dsm-firmenich PostNL) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 23 ч. 15 мин. 24 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +45 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +50 сек.

4. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) +1 мин. 10 сек.

5. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +1 мин. 14 сек.