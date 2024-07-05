Тур де Франс 2024. Дилан Груневеген в позднем спринтерском рывке побеждает на шестом этапе

Равнинный 163,5-километровый маршрут из Макона в Дижон всегда был склонен к тому, чтобы завершиться групповым спринтом. Хотя все ожидали, что Марк Кавендиш попытается превзойти свой же рекорд по победам на "Туре", однако прокол колеса, нервное возвращение в пелотон в течение шестого этапа сказалось и он не имел возможности навязать борьбу на финише.

Что касается других спринтеров, то все были в сборе на последних метрах дистанции. Матье ван дер Пул развозил своего коллегу по команде Яспера Филипсена, который затем за 150 м до финиша выехал из-за спины нидерландца. Уже казалось так, что бельгийский гонщик "Alpecin-Deceuninck" выигрывает этап, впрочем, поздний рывок Дилана Груневегена позволил нидерландцу вырвать победу. Фотофиниш показал, что представитель "Jayco-AlUla" опередил Филипсена на несколько сантиметров. Позже бельгиец был отброшен на 107 место из-за того, что сместил свою траекторию и заблокировал Ваута ван Арта на финальных метрах дистанции.

На вершине общего зачета не произошло никаких изменений, поэтому Тадей Погачар остается лидером, опережая Ремко Эвенпула на 45 секунд, а действующий чемпион Йонас Вингегор с 50 секундами находится на третьем месте. Сегодня спортсменов ждет гонка с раздельным стартом, где они должны преодолеть 25,3 км от Нюи-Сен-Жорж до Шевре-Шамбертен.

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Результат шестого этапа

1. Дилан Груневеген (Jayco-AlUla) 3 ч. 31 мин. 55 сек.

2. Биньям Гирмаи (Intermarche-Wanty) то же время

3. Фернандо Гавирия (Movistar) то же время

4. Фил Баухаус (Bahrain Victorious) то же время

5. Арно Де Ли (Lotto Dstny) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 26 ч. 47 мин. 19 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +45 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +50 сек.

4. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) +1 мин. 10 сек.

5. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +1 мин. 14 сек.