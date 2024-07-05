Сборная Украины обыграла Чили на пути к полуфиналу Кубка претендентов

5 июля, в Линьи (Китай) состоялся матч 1/4 финала Кубка претендентов Международной федерации волейбола (ФИВБ). Сборная Украины встречалась с представителями Чили.

Наша команда уступила в первом сете, но после перерыва смогла реабилитироваться и выиграть три партии подряд. Таким образом матч завершился со счетом 3:1. Лучшим бомбардиром нашей команды стал диагональный Виктор Шаповал, который принес 14 очков.

Кубок претендентов ФИВБ. Мужчины.

Четвертьфинал. 5 июля

Украина – Чили 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

В полуфинале соревнований сборная Украины сыграет с командой Бельгии.