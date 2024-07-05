Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины обыграла Чили на пути к полуфиналу Кубка претендентов
Команда добыла волевую победу
фото из свободных источников
5 июля, в Линьи (Китай) состоялся матч 1/4 финала Кубка претендентов Международной федерации волейбола (ФИВБ). Сборная Украины встречалась с представителями Чили.
Наша команда уступила в первом сете, но после перерыва смогла реабилитироваться и выиграть три партии подряд. Таким образом матч завершился со счетом 3:1. Лучшим бомбардиром нашей команды стал диагональный Виктор Шаповал, который принес 14 очков.
Кубок претендентов ФИВБ. Мужчины.
Четвертьфинал. 5 июля
Украина – Чили 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)
В полуфинале соревнований сборная Украины сыграет с командой Бельгии.
Популярное сейчас
- Испания – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата Европы
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Промах Месси в серии пенальти чуть не стоил Аргентине выхода в полуфинал Кубка Америки
- Тур де Франс 2024. Марк Кавендиш выиграл пятый этап и установил рекорд по количеству побед на французском гранд-туре
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО