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Харьковчанки стали чемпионками суперфинала Кубка мира по плаванию
Это первая золотая награда сестер в этом году
Спортсменки из Харькова Марина и Владислава Алексеевы стали чемпионками Суперфинала Кубка мира в техническом дуэте по артистическому плаванию, сообщает НОК.
5 июля в венгерском Будапеште стартовал Суперфинал Кубка мира по водным видам спорта. 12 лучших федераций представлены в каждой из дисциплин. В Суперфинал спортсмены квалифицировались по результатам трех этапов Кубка мира – сестры Владислава и Марина Алексеевы сумели пройти к нему по итогам двух этапов, в которых они участвовали.
В первый соревновательный день Владислава и Марина стали чемпионками Суперфинала Кубка мира по техническому дуэту. Украинки набрали 260.2700 балла и опередили ставший вторым дуэт из Китая на 8.1167 балла. Третьими стали представительницы Израиля (247.5649 балла).
Это первая золотая награда сестер в этом году.
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