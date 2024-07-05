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Харьковчанки стали чемпионками суперфинала Кубка мира по плаванию

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Это первая золотая награда сестер в этом году

Харьковчанки стали чемпионками суперфинала Кубка мира по плаванию

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортсменки из Харькова Марина и Владислава Алексеевы стали чемпионками Суперфинала Кубка мира в техническом дуэте по артистическому плаванию, сообщает НОК.

5 июля в венгерском Будапеште стартовал Суперфинал Кубка мира по водным видам спорта. 12 лучших федераций представлены в каждой из дисциплин. В Суперфинал спортсмены квалифицировались по результатам трех этапов Кубка мира – сестры Владислава и Марина Алексеевы сумели пройти к нему по итогам двух этапов, в которых они участвовали.

В первый соревновательный день Владислава и Марина стали чемпионками Суперфинала Кубка мира по техническому дуэту. Украинки набрали 260.2700 балла и опередили ставший вторым дуэт из Китая на 8.1167 балла. Третьими стали представительницы Израиля (247.5649 балла).

Это первая золотая награда сестер в этом году.

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