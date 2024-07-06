Алексей Середа перенес сложную операцию перед стартом Олимпиады-2024

Президент Федерации прыжков в воду Украины Игорь Лысов сообщил, что лидер сборной Украины Алексей Середа перенес сложную операцию.

"У нас немного произошел сбой, потому что Алексей Середа, флагман нашей команды, получил очень сложную травму. Сделали ему операцию, поставили ему четыре болта. Сейчас он восстанавливается. Если Алексей будет хорошо чувствовать (будет бороться за медаль - прим), потому что он на предыдущем чемпионате мира был третьим, пропустил только двух китайцев. Хотя хорошие сборные у Мексики, Великобритании во многих странах" – сказал специалист.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.