  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Алексей Середа перенес сложную операцию перед стартом Олимпиады-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Середа перенес сложную операцию перед стартом Олимпиады-2024

Другие виды

Желаем быстрого выздоровления

Алексей Середа перенес сложную операцию перед стартом Олимпиады-2024

Фото: TCH

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Федерации прыжков в воду Украины Игорь Лысов сообщил, что лидер сборной Украины Алексей Середа перенес сложную операцию.

"У нас немного произошел сбой, потому что Алексей Середа, флагман нашей команды, получил очень сложную травму. Сделали ему операцию, поставили ему четыре болта. Сейчас он восстанавливается. Если Алексей будет хорошо чувствовать (будет бороться за медаль - прим), потому что он на предыдущем чемпионате мира был третьим, пропустил только двух китайцев. Хотя хорошие сборные у Мексики, Великобритании во многих странах" – сказал специалист.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

По теме
yellow-arrow
Волейбол. Украина сегодня сыграет с Бельгией в полуфинале Кубка претендентов
yellow-arrow
Вляпалась в скандал. Известная украинская гандболистка проводит отпуск с россиянками. ФОТО
yellow-arrow
Харьковчанки стали чемпионками суперфинала Кубка мира по плаванию
Олимпиада-2024 Алексей Середа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
06.07.2024 в 11:27
Можливо болти сприятимуть обертанню при стрибках у воду
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
06.07.2024 в 11:27
Можливо болти сприятимуть обертанню при стрибках у воду
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости