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Волейбол. Украина сегодня сыграет с Бельгией в полуфинале Кубка претендентов

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Удачи нашим ребятам

Волейбол. Украина сегодня сыграет с Бельгией в полуфинале Кубка претендентов

Фото: CEV

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 июля, национальная сборная Украины по волейболу сыграет матч 1/2 финала Кубка претендентов-2024. Соперником нашей команды станут волейболисты из Бельгии.

Матч начнется в 15:00 по Киеву, а сама игра состоится в китайском городе Линьи. В этом сезоне команды уже встречались в групповом раунде Золотой Евролиги – победу по итогам пяти сетов тогда праздновали бельгийцы.

Напомним, что в четвертьфинале соревнований наши спортсмены победили сборную Чили (3:1), а бельгийцы одолели представителей Хорватии (3:2).

Триумфатор встречи в финальном поединке турнира сыграет против победителя пары Китай-Египет.

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