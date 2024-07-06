Волейбол. Украина сегодня сыграет с Бельгией в полуфинале Кубка претендентов

Сегодня, 6 июля, национальная сборная Украины по волейболу сыграет матч 1/2 финала Кубка претендентов-2024. Соперником нашей команды станут волейболисты из Бельгии.

Матч начнется в 15:00 по Киеву, а сама игра состоится в китайском городе Линьи. В этом сезоне команды уже встречались в групповом раунде Золотой Евролиги – победу по итогам пяти сетов тогда праздновали бельгийцы.

Напомним, что в четвертьфинале соревнований наши спортсмены победили сборную Чили (3:1), а бельгийцы одолели представителей Хорватии (3:2).

Триумфатор встречи в финальном поединке турнира сыграет против победителя пары Китай-Египет.