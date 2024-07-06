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Волейбол. Китай – первый финалист Кубка претендентов-2024
Ждем наших ребят в финале
Getty Images / Global Images Ukraine
Мужская сборная Китая по волейболу победила в первом полуфинальном матче Кубка претендентов-2024. Игроки поднебесной в матче 1/2 победили коллектив из Египта.
Счет встречи 3-0 (25-15; 27-25; 25-19) в пользу китайцев.
Напомним, что в другом полуфинале турнира встретятся Украина и Бельгия. Ранее UA-Футбол
Украина уже гарантировала себе путевку в Лигу наций-2025, независимо от результата Кубка претендентов (либо по рейтингу, либо как победитель турнира).
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