Волейбол. Китай – первый финалист Кубка претендентов-2024

Мужская сборная Китая по волейболу победила в первом полуфинальном матче Кубка претендентов-2024. Игроки поднебесной в матче 1/2 победили коллектив из Египта.

Счет встречи 3-0 (25-15; 27-25; 25-19) в пользу китайцев.

Напомним, что в другом полуфинале турнира встретятся Украина и Бельгия. Ранее UA-Футбол поделился анонсом на этот поединок.

Украина уже гарантировала себе путевку в Лигу наций-2025, независимо от результата Кубка претендентов (либо по рейтингу, либо как победитель турнира).