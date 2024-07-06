  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Волейбол. Китай – первый финалист Кубка претендентов-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волейбол. Китай – первый финалист Кубка претендентов-2024

Другие виды
Обновлено

Ждем наших ребят в финале

Волейбол. Китай – первый финалист Кубка претендентов-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Китая по волейболу победила в первом полуфинальном матче Кубка претендентов-2024. Игроки поднебесной в матче 1/2 победили коллектив из Египта.

Счет встречи 3-0 (25-15; 27-25; 25-19) в пользу китайцев.

Напомним, что в другом полуфинале турнира встретятся Украина и Бельгия. Ранее UA-Футбол поделился анонсом на этот поединок.

Украина уже гарантировала себе путевку в Лигу наций-2025, независимо от результата Кубка претендентов (либо по рейтингу, либо как победитель турнира).

По теме
yellow-arrow
Волейбол. Украина сегодня сыграет с Бельгией в полуфинале Кубка претендентов
yellow-arrow
Алексей Середа перенес сложную операцию перед стартом Олимпиады-2024
yellow-arrow
Вляпалась в скандал. Известная украинская гандболистка проводит отпуск с россиянками. ФОТО
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости