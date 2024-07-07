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Волейбол. Украина проиграла Египту в матче за бронзу Кубка претендентов
Главные победы впереди
Суспільне
Мужская сборная Украины по волейболу проиграла в матче за бронзу Кубка претендентов-2024. Подопечные Рауля Лосано уступили команде Египта.
Счет встречи 3-2 (21-25; 25-20; 20-25; 25-17; 15-13) в пользу наших соперников. Напомним, что в полуфинальном матче турнира Украина уступила Бельгии (2-3).
Благодаря победе в Золотой Евролиге-2024 и выходу в полуфинал Кубка претендентов-2024, наши ребята обеспечили себе право сыграть в Лиге Наций-2025.
Напомним, что все матчи Кубка претендентов-2024 проходят в китайском городе Линье. Позже в 12:00 по Киеву местная команда будет играть против сборной Бельгии за победу на турнире.
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