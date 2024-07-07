Волейбол. Украина проиграла Египту в матче за бронзу Кубка претендентов

Мужская сборная Украины по волейболу проиграла в матче за бронзу Кубка претендентов-2024. Подопечные Рауля Лосано уступили команде Египта.

Счет встречи 3-2 (21-25; 25-20; 20-25; 25-17; 15-13) в пользу наших соперников. Напомним, что в полуфинальном матче турнира Украина уступила Бельгии (2-3).

Благодаря победе в Золотой Евролиге-2024 и выходу в полуфинал Кубка претендентов-2024, наши ребята обеспечили себе право сыграть в Лиге Наций-2025.

Напомним, что все матчи Кубка претендентов-2024 проходят в китайском городе Линье. Позже в 12:00 по Киеву местная команда будет играть против сборной Бельгии за победу на турнире.