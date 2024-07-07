Тур де Франс 2024. Биньям Гирмаи во второй раз побеждает на нынешнем французском гранд-туре

После пятничной победной разделки для Ремко Эвенпула, который отыграл несколько секунд у лидера "Тура" Тадея Погачара, вчерашняя гонка выдалась не менее интересной. Йонас Абрахамсен из "Uno-X Mobility" провел более 165 км в отрыве, прежде чем его догнал пелотон за 14 км до финиша. Последние несколько сотен метров дистанции в Коломбей-ле-Де-Эглиз шли в небольшой подъем и там наиболее проворным был представитель "Intermarche-Wanty" Биньям Гирмай. Бельгиец Яспер Филипсен в очередной раз приходит на финиш вторым, а Арно Де Ли замкнул топ-3.

"Это невероятно - выиграть дважды. Я просто хочу поблагодарить Бога за все. Эту победу я хочу посвятить моей маме и моему отцу. Они оказали мне всю поддержку, чтобы я стал профессиональным велосипедистом. Мне понравился финиш под гору, потому что тяжелые спринтеры не могут конкурировать здесь", - цитирует Биньяма Гирмая BBC.

Лидер генеральной классификации Тадей Погачар пересек финишную линию в главной группе и остается на 33 секунды впереди Ремко Эвенпула, который находится на втором месте. Ожидается, что генеральщики будут более заметными на сегодняшнем 199-километровом этапе вокруг Труа, который включает 14 гравийных участков.

Результат восьмого этапа

1. Биньям Гирмаи (Intermarche-Wanty) 4 ч. 04 мин. 50 сек.

2. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) то же время

3. Арно де Ли (Lotto dstny) то же время

4. Паскаль Аккерман (Israel Premier Tech) то же время

5. Марейн Ван Ден Берг (EF Education-EasyPost) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 31 час. 21 мин. 13 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +33 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 15 сек.

4. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +1 мин. 36 сек.

5. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) +2 мин. 16 сек.