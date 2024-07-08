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Тур де Франс 2024. Антони Тюржис побеждает на девятом этапе французского гранд-тура

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Об этом сообщает BBC

Тур де Франс 2024. Антони Тюржис побеждает на девятом этапе французского гранд-тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне первого дня отдыха, гонщики должны были преодолеть почти 200 км вокруг Тура, где также случались гравийные участки (14 раз), что могло составить трудности для спортсменов. В то время как Погачар и Эвенпул пытались оторваться друг от друга на трассе в разное время, Вингегор был менее авантюрным и довольствовался нейтрализацией их действий, поскольку ему пришлось поменяться велосипедами с Яном Тратником из-за ранней механической неисправности. Единственный раз, когда он вылетел, когда до финиша оставалось около 20 км, его американский товарищ по команде Маттео Йоргенсон великолепно затянул его обратно на колесо словенца, когда все гонщики генеральной классификации вернулись вместе в конце.

Впрочем, главными действующими лицами девятого этапа были не они. Ранний отрыв, который состоял из восьми спортсменов, разыграли между собой победу в этой гонке. Антони Тюржис меньше чем на пол колеса опередил Тома Пидкока в спринтерском финише, что позволило триумфовать французу на этом этапе. Сегодня будет день отдыха у велосипедистов, а уже во вторник гонка продолжится 187,3-километровой дистанцией от Орлеана до Сент-Аман-Монтрона.

Результат девятого этапа

1. Антони Тюржис (Total Energies) 4 ч. 19 мин. 43 сек.

2. Том Пидкок (Ineos Grenadiers) то же время

3. Дерек Ги (Israel Premier Tech) то же время

4. Алекс Аранбуру (Movistar) то же время

5. Бен Хили (EF Education-EasyPost) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 35 ч. 42 мин. 42 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +33 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 15 сек.

4. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +1 мин. 36 сек.

5. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) +2 мин. 16 сек.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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