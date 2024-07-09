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Михаил Кохан добыл серебро на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Венгрии
Немного не хватило до золота
фото - Reuters
Михаил Кохан получил серебряную медаль в метании молота на Мемориале Иштвана Дьюлаи, что проходит в венгерском Секешфегерваре.
После первой попытки украинец занимал второе место (75.51 м), после чего сумел улучшить результаты в следующих подходах (76.99 и 79.30 м).
Уже с четвертой попытки Кохан метнул на 80.50 метра, что позволило ему занять второе место, уступив лишь Итану Кацбергу (81.87 м).
Мемориал Иштвана Дьюлаи. Метание молота
Итан Кацберг (Канада) - 81.87 м
Михаил Кохан (Украина) - 80.50 м
Войцех Новицки (Польша) - 79.36 м
Бенце Халаш (Венгрия) - 78.81 м
Павел Файдек (Польша) - 76.60 м
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