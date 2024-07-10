Тур де Франс 2024. Яспер Филипсен побеждает в спринтерском финише десятого этапа французского гранд-тура

Начало "Тура" для Яспера Филипсена выдалось неудачным, поскольку он несколько раз останавливался в шаге от заветного триумфа в гонке. Вчера, благодаря квалифицированной помощи Ван дер Пула, бельгиец уверенно опередил Биньяма Гирмая и немца Паскаля Аккермана, которые финишировали вторым и третьим соответственно. Несмотря на победу, Филипсен сократил свое отставание до 74 очков в борьбе за зеленую майку с эритрейским спортсменом.

Тадей Погачар сохранил желтую майку лидера. Гонщик "UAE-Team Emirates" опережает Ремко Эвенпула из "Soudal-Quick Step" на 33 секунды, а действующий чемпион Йонас Вингегор из "Visma-Lease a Bike" идет третьим, отставая от него на одну минуту 15 секунд в общем зачете. Сегодня спортсменов будет ждать горный этап, где они проедут 211 км от Эво-ле-Бен до Ле Лиоран.

Результат десятого этапа

1. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) 4 ч. 20 мин. 06 сек.

2. Биньям Гирмай (Intermarche-Wanty) то же время

3. Паскаль Аккерман (Israel Premier Tech) то же время

4. Ваут Ван Арт (Visma-Lease a Bike) то же время

5. Фернандо Гавария (Movistar) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 40 ч. 02 мин. 48 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +33 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 15 сек.

4. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +1 мин. 36 сек.

5. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) +2 мин. 16 сек.