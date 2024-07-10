Тур де Франс 2024. Йонас Вингегор триумфовал на горном одиннадцатом этапе, опередив на финише Погачара

11-й этап "Тура" предусматривал сложное испытание для спортсменов, поскольку их ждали 211 км горной гонки от Эво-ле-Бен до Ле Лиоран. После того как пелотон дал части велосипедистов уйти в отрыв, позже он догнал их задолго до финиша. А позже, за 30 км до конца, лидер генеральной классификации Тадей Погачар атаковал в гору, где сначала его конкурентам не удалось реагировать.

Впрочем, действующему победителю "Тур де Франс" Йонасу Вингегору удалось догнать словенца, где они уже вдвоем пытались не допустить Ремко Эвенпулу приблизиться к ним, который во время последних километров дистанции находился на расстоянии 30 секунд. Учитывая то, что датчанин больше работал в дуэте с Погачаром, казалось, что Тадей разберется с представителем "Visma-Lease a Bike" уже ближе к концу гонки... Но Йонасу удалось опередить на полколеса своего соперника на финише этапа, благодаря чему он одержал свою победу после страшной аварии трехмесячной давности, где гонщик травмировал ключицу и ребра на "Туре Страны Басков".

???? Jonas Vingegaard wins an epic stage in Le Lioran!



???? Jonas Vingegaard remporte une étape magnifique au Lioran !#TDF2024 pic.twitter.com/qE83eNQrJ3 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

"Конечно, это очень эмоционально для меня - вернуться после аварии. Это много значит. Все, через что я прошел за последние три месяца. Это заставляет вас думать об этом. Я бы никогда не смог сделать это без моей семьи. Я просто счастлив быть здесь. Это так много значит - выиграть этап, особенно выиграть его для моей семьи. Они поддерживали меня все время. Они все время поддерживали меня. Я не мог уследить за атакой [Погачара]. Это была очень, очень сильная атака. Я просто должен был сражаться. На самом деле я не думал, что смогу вернуться, но я просто продолжал бороться. Немного удивлен, что смог победить его в спринте - я очень счастлив. Три месяца назад я бы никогда не подумал, что это возможно", - заявил Вингегор после победы в интервью Eurosport.

Несмотря на такой результат, Погачар увеличил свое преимущество над Эвенпулом, которое теперь составляет более одной минуты. Дышит в спину бельгийцу Йонас Вингегор, а в пятерку лучших попал представитель "UAE Team Emirates" Жоау Алмейда. Завтра гонщиков ждет равнинный 203,6-километровый этап от Орияк до Вильнев-сюр-Лот.

Результат 11-го этапа

1. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) 4 ч. 58 мин.

2. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) то же время

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +25 сек.

4. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +55 сек.

5. Джулио Чикконе (Lidl-Trek) +1 мин. 47 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 45 ч. 00 мин. 34 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +1 мин. 06 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 14 сек.

4. Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) +2 мин. 45 сек.

5. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +4 мин. 20 сек.