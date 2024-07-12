Тур де Франс 2024. Биньям Гирмай в третий раз побеждает на этапах нынешнего французского гранд-тура

203,6-километровый маршрут от Орийака до Вильнев-сюр-Ло предлагал одну из немногих возможностей для группового спринта - при условии, что команды спринтеров смогут контролировать любой потенциальный отрыв. Группа из четырех гонщиков: Валентан Мадуа и Кентен Пашер из "Groupama-FDJ", Йонас Абрахамсен из "Uno-X Mobility" и Антони Тюржис из "Total Energies" сумела создать преимущество в три с половиной минуты над пелотоном. Но этот ход был остановлен за более чем 40 км до финиша, и дальше уже включились в работу спринтерские команды.

Впрочем, за 11 км до конца гонки произошел неприятный завал, в котором оказался один из генеральщиков Примож Роглич. Словенец финишировал с разорванной майкой и окровавленным плечом и опустился с четвертого на шестое место в генеральной классификации, поскольку потерял более двух минут от лидеров "Тура". А что касается победителя 12-го этап, то им снова стал Биньям Гирмай из "Intermarche-Wanty", который опередил Ваута ван Арта и Паскаля Аккермана в сумасшедшем групповом спринте.

"Зеленая майка дает мне крылья - я чувствую себя супер быстро. Это где-то заложено в голове. У меня были взлеты и падения в последние сезоны, но в этом году я что-то изменил, и это работает", - цитирует после победы эритрейца BBC.

Тадей Погачар сохранил желтую майку лидера и остается на одну минуту шесть секунд впереди Ремко Эвенпула, а действующий чемпион Йонас Вингегор отстает еще на восемь секунд. Сегодня спортсменов ожидает относительно равнинный 165,3-километровый маршрут от Ажена до По, но, поскольку гонка въезжает в Пиренеи, холмистая местность на подходе к финишу может оказаться сложной для спринтеров.

Результат 12-го этапа

1. Биньям Гирмай (Intermarche-Wanty) 4 ч. 17 мин. 15 сек.

2. Ваут Ван Арт (Visma-Lease a Bike) то же время

3. Паскаль Аккерман (Israel Premier Tech) то же время

4. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) то же время

5. Арно де Ли (Lotto-Dstny) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 49 ч. 17 мин. 49 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +1 мин. 06 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 14 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +4 мин. 20 сек.

5. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) +4 мин. 40 сек.