Велогонщик Примож Роглич снялся с Тур де Франс после аварии на 12-м этапе

Претендент на пьедестал в генеральной классификации "Тур де Франс" Примож Роглич отказался от продолжения участия в гонке после травмы, полученной во время аварии на 12-м этапе. 34-летний словенец был одним из фаворитов накануне французского гранд-тура, но закончил 204-километровый этап из Орийака в Вильнев-сюр-Ло с окровавленным правым плечом после инцидента за 10 километров до финиша. В результате аварии Роглич опустился с четвертого на шестое место в генеральной классификации, потеряв две минуты 27 секунд от главных конкурентов. В заявлении его команды "Red Bull-Bora-Hansgrohe" сказано, что теперь словенец сосредоточится на будущих целях.

"Примож Роглич прошёл тщательный осмотр нашей медицинской команды после вчерашнего этапа и снова сегодня утром. Было принято решение, что он не выйдет на старт [в пятницу]. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления, Приможе", - говорится в сообщении команды.

Напомним, что сегодня состоится 13-й этап "Тура", где гонщики должны преодолеть равнинный 165,3-километровый маршрут от Ажена до По.