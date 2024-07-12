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Велогонщик Примож Роглич снялся с Тур де Франс после аварии на 12-м этапе

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Об этом говорится в официальном заявлении его команды

Велогонщик Примож Роглич снялся с Тур де Франс после аварии на 12-м этапе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Претендент на пьедестал в генеральной классификации "Тур де Франс" Примож Роглич отказался от продолжения участия в гонке после травмы, полученной во время аварии на 12-м этапе. 34-летний словенец был одним из фаворитов накануне французского гранд-тура, но закончил 204-километровый этап из Орийака в Вильнев-сюр-Ло с окровавленным правым плечом после инцидента за 10 километров до финиша. В результате аварии Роглич опустился с четвертого на шестое место в генеральной классификации, потеряв две минуты 27 секунд от главных конкурентов. В заявлении его команды "Red Bull-Bora-Hansgrohe" сказано, что теперь словенец сосредоточится на будущих целях.

"Примож Роглич прошёл тщательный осмотр нашей медицинской команды после вчерашнего этапа и снова сегодня утром. Было принято решение, что он не выйдет на старт [в пятницу]. Мы желаем тебе скорейшего выздоровления, Приможе", - говорится в сообщении команды.

Напомним, что сегодня состоится 13-й этап "Тура", где гонщики должны преодолеть равнинный 165,3-километровый маршрут от Ажена до По.

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велоспорт Тур де Франс
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Источник:
Red Bull-Bora-Hansgrohe
Опубликовал: Александр Гресь
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