Тур де Франс 2024. Яспер Филипсен одерживает победу на 13-м этапе французского гранд-тура

Пятничный этап "Тура" не назовешь легким: один из генеральщиков Примож Роглич сошел с гранд-тура, важный помощник Погачара Хуан Аюсо также сошел во время гонки из-за плохого самочувствия после положительного теста на ковид. Кроме того, боковой ветер на заключительных 60 км лишь добавил напряжения, поскольку перед хаотичным завершением этапа возникли расколы в группе. Это все привело к тому, что такие велосипедисты как Марк Кавендиш, Александер Кристофф, Энрик Мас, Ричард Карапас и другие были отсечены от главных лидеров этих соревнований.

Уже ближе к финишу этапа произошла небольшая авария: когда бельгиец Максим ван Гилс из "Lotto-Dstny" пытался пробиться в начале спринта, он столкнулся плечом со своим соотечественником Амори Капио из "Arkea-B&B Hotels", в результате чего несколько гонщиков, в том числе Цес Бол, сильно упали и образовали завал, который заставил остановиться лидера "Lotto" и товарища по команде Арно де Ли. Победу на спринтерском финише одержал Яспер Филипсен, который сумел опередить своего Ваута ван Арта и немца Паскаля Аккермана. Словенец Тадей Погачар остается в желтой майке лидера общего зачета за команду "UAE-Team Emirates", на одну минуту и шесть секунд опережая бельгийца Ремко Эвенпула, выступающего за "Soudal-Quick Step". В субботу 14-й этап гонщики будут преодолевать 151,9-километровый горный маршрут от По до Сен-Лари-Сулан-Пла-д'Аде.

"Это было мое лучшее ощущение на "Тур де Франс". У нас был не самый лучший старт. Немного не повезло, но я счастлив, что мы смогли все изменить. Мы уже выиграли два этапа, так что это неплохой "Тур". Я очень доволен своим спринтом", - цитирует Яспера Филипсена BBC.

Результат 13-го этапа

1. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) 3 ч. 23 мин. 09 сек.

2. Ваут Ван Арт (Visma-Lease a Bike) то же время

3. Паскаль Аккерман (Israel Premier Tech) то же время

4. Биньям Гирмай (Intermarche-Wanty) то же время

5. Никиас Арндт (Bahrain Victorious) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 52 ч. 40 мин. 58 сек.

2. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +1 мин. 06 сек.

3. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 14 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +4 мин. 20 сек.

5. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) +4 мин. 40 сек.