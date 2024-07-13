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Харлан: Тебе нужна цель, если нет цели – это просто трата времени. Фото

Другие виды
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Невероятная Ольга

Харлан: Тебе нужна цель, если нет цели – это просто трата времени. Фото

Фото: Red Bull

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в сессии с логотипом ее спонсора компании Red Bull. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025.

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Ольга Харлан
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