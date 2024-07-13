Харлан: Тебе нужна цель, если нет цели – это просто трата времени. Фото

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снялась в сессии с логотипом ее спонсора компании Red Bull. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025.