Верняев по полной готовится к Олимпийским играм-2024. Фото

Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает активную подготовку к Олимпийским играм-2024 в Париже (Франция) и постоянно тренируется в зале. Соответствующий снимок Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Верняев – чемпион и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио (Бразилия).