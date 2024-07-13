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Верняев по полной готовится к Олимпийским играм-2024. Фото
Большие надежды на Олега
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает активную подготовку к Олимпийским играм-2024 в Париже (Франция) и постоянно тренируется в зале. Соответствующий снимок Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Верняев – чемпион и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио (Бразилия).
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