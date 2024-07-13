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Верняев по полной готовится к Олимпийским играм-2024. Фото

Другие виды
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Большие надежды на Олега

Верняев по полной готовится к Олимпийским играм-2024. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен продолжает активную подготовку к Олимпийским играм-2024 в Париже (Франция) и постоянно тренируется в зале. Соответствующий снимок Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.

Верняев по полной готовится к Олимпийским играм-2024. Фото - изображение 1

Напомним, что Верняев – чемпион и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио (Бразилия).

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