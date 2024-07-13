Тур де Франс 2024. Тадей Погачар одержал уверенную победу на горном четырнадцатом этапе гранд-тура

Сегодня гонщики преодолевали 151,9-километровый маршрут от По до Сен-Лари-Сулан-Пла-д'Аде. Это был горный этап с одной горой второй категории сложности и две с высшей категорией. Нынешний обладатель желтой майки лидера "Тура" Тадей Погачар совершил сильную атаку за 5 км до финиша. Его конкуренты Йонас Вингегор и Ремко Эвенпул не смогли ответить словенцу и в итоге отстали от него более чем на полминуты. Однако датский спортсмен переместился на второе место в общем зачете после того, как бельгиец Ремко Эвенпул потерял время и финишировал третьим на этапе.

Стоит отметить, что для Тадея Погачара это в целом уже 13-я победа на "Тур де Франс" и по этому показателю он опередил австралийского спринтера Робби Макьюэна. Завтра гонщиков ждет горный 198-километровый этап от Луданвьель до Плато де Бей.

Relive ???????? @TamauPogi's exceptional solo final KM of Stage 14 #TDF2024 ⬇️⬇️⬇️



Revivez ???????? l'exceptionnel solo de @TamauPogi sur le dernier kilomètre de l'étape 14 #TDF2024 ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/V2p3ZJixt8 — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2024

Результат 14-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 4 ч. 1 мин. 52 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +39 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +1 мин. 10 сек.

4. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) +1 мин. 19 сек.

5. Джулио Чикконе (Lidl-Trek) +1 мин. 23 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 56 ч. 42 мин. 39 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 57 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +2 мин. 22 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +6 мин. 01 сек.

5. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) +6 мин. 09 сек.