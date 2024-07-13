  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Тур де Франс 2024. Тадей Погачар одержал уверенную победу на горном четырнадцатом этапе гранд-тура
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тур де Франс 2024. Тадей Погачар одержал уверенную победу на горном четырнадцатом этапе гранд-тура

Другие виды

Словенец увеличил свое лидерство в генеральной классификации

Тур де Франс 2024. Тадей Погачар одержал уверенную победу на горном четырнадцатом этапе гранд-тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня гонщики преодолевали 151,9-километровый маршрут от По до Сен-Лари-Сулан-Пла-д'Аде. Это был горный этап с одной горой второй категории сложности и две с высшей категорией. Нынешний обладатель желтой майки лидера "Тура" Тадей Погачар совершил сильную атаку за 5 км до финиша. Его конкуренты Йонас Вингегор и Ремко Эвенпул не смогли ответить словенцу и в итоге отстали от него более чем на полминуты. Однако датский спортсмен переместился на второе место в общем зачете после того, как бельгиец Ремко Эвенпул потерял время и финишировал третьим на этапе.

Стоит отметить, что для Тадея Погачара это в целом уже 13-я победа на "Тур де Франс" и по этому показателю он опередил австралийского спринтера Робби Макьюэна. Завтра гонщиков ждет горный 198-километровый этап от Луданвьель до Плато де Бей.

Результат 14-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 4 ч. 1 мин. 52 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +39 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +1 мин. 10 сек.

4. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) +1 мин. 19 сек.

5. Джулио Чикконе (Lidl-Trek) +1 мин. 23 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 56 ч. 42 мин. 39 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 57 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +2 мин. 22 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +6 мин. 01 сек.

5. Карлос Родригес (Ineos Grenadiers) +6 мин. 09 сек.

По теме
yellow-arrow
Верняев по полной готовится к Олимпийским играм-2024. Фото
yellow-arrow
Харлан: Тебе нужна цель, если нет цели – это просто трата времени. Фото
yellow-arrow
Тур де Франс 2024. Яспер Филипсен одерживает победу на 13-м этапе французского гранд-тура
велоспорт Тур де Франс Тадей Погачар Йонас Вингегор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Тур де Франс
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости