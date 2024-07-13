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Украина U20 проиграла третий матч в группе ЧЕ по гандболу. Желто-синие – самые слабые на турнире

Другие виды
Обновлено

Неудачное выступление молодежной команды

Украина U20 проиграла третий матч в группе ЧЕ по гандболу. Желто-синие – самые слабые на турнире

Фото - Telegram ФГУ

Новина українською

В третьем туре квартета F предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу U20 "сине-желтые" потерпели поражение от сверстников из Польши (22:36). Это уже третье поражение команды.

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В среду и четверг украинцы еще с большим счётом проиграли Исландии (22:49) и Швеции (16:37). Наш молодежный коллектив оказался самым слабым среди всех 24 участников раунда (0 очков, разница голов 60:122).

Среди главных аутсайдеров также Греция, Черногория и Швейцария.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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