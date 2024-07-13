Украина U20 проиграла третий матч в группе ЧЕ по гандболу. Желто-синие – самые слабые на турнире

В третьем туре квартета F предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу U20 "сине-желтые" потерпели поражение от сверстников из Польши (22:36). Это уже третье поражение команды.

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В среду и четверг украинцы еще с большим счётом проиграли Исландии (22:49) и Швеции (16:37). Наш молодежный коллектив оказался самым слабым среди всех 24 участников раунда (0 очков, разница голов 60:122).

Среди главных аутсайдеров также Греция, Черногория и Швейцария.