Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U20 проиграла третий матч в группе ЧЕ по гандболу. Желто-синие – самые слабые на турнире
Неудачное выступление молодежной команды
Фото - Telegram ФГУ
В третьем туре квартета F предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу U20 "сине-желтые" потерпели поражение от сверстников из Польши (22:36). Это уже третье поражение команды.
В среду и четверг украинцы еще с большим счётом проиграли Исландии (22:49) и Швеции (16:37). Наш молодежный коллектив оказался самым слабым среди всех 24 участников раунда (0 очков, разница голов 60:122).
Среди главных аутсайдеров также Греция, Черногория и Швейцария.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Су*а, мы вам за это ответим". Россияне попали ракетой в дом родителей Коваленко
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24
- На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная
- Тур де Франс 2024. Йонас Вингегор триумфовал на горном одиннадцатом этапе, опередив на финише Погачара
- Мудрик оформил гол+пас в фейковом спарринге Челси продолжительностью 135 минут. На самом деле синие играли между собой
- Экс-полузащитник Динамо и Зари находится на просмотре в Металлурге Запорожье
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн