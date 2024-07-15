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Тур де Франс 2024. Тадей Погачар одержал вторую подряд победу на этапах французского гранд-тура

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Словенец опережает ближайшего преследователя в генеральной классификации более чем на три минуты

Тур де Франс 2024. Тадей Погачар одержал вторую подряд победу на этапах французского гранд-тура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Воскресный 197,7-километровый горный этап из Луданвьеля обещал стать одним из самых сложных дней "Тура": он включал четыре подъема первой категории с финишной горой самой высокой категории. Было также жарко и Погачар признаётся, что обычно ему тяжело даются гонки в жару, поэтому, пытаясь отыграться после субботней победы команды "UAE Team Emirates", команда "Visma-Lease a Bike" под руководством Йонаса Вингегора большую часть дня держала темп.

Напарник датчанина по команде Маттео Йоргенсон повел пелотон на жестокий финальный подъем, а затем передал эстафету Вингегору, чтобы тот попытался преодолеть Тадея Погачара. Впрочем, как и в субботу, словенец имел силы для того, чтобы атаковать датчанина. Йонас Вингегор не смог подхватить атаку конкурента за 5 км до финиша и это позволило Погачару второй раз подряд выиграть этап на "Туре" (и третий на нынешнем французском гранд-туре), где лидер общего зачета привез датчанину более минуты преимущества. Третьим пришел бельгиец Ремко Эвенпул, который проиграл Погачару около трех минут. Благодаря этой победе словенец обеспечил себе уверенное лидерство в генеральной классификации, опережая ближайшего преследователя Йонаса Вингегора более чем на три минуты. Сегодня у спортсменов выходной день, а уже во вторник их ждет 187-километровый равнинный этап из Грюиссан в Ним.

Результат 15-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 5 ч. 13 мин. 55 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 08 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +2 мин. 51 сек.

4. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +3 мин. 54 сек.

5. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +4 мин. 43 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 61 час. 56 мин. 24 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +3 мин. 09 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +5 мин. 19 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +10 мин. 54 сек.

5. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +11 мин. 21 сек.

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