Евро-2024. Сборная Украины по гандболу U-20 с разгромным счетом уступила Чехии

Сборная Украины U-20 проиграла Чехии в стартовом матче на выбывание юниорского Евро-2024 по гандболу. Напомним, что соревнования проходят в Словении.

Первый тайм сложился для нашей команды не лучшим образом, и на перерыв украинцы ушли со счетом 19:12 в пользу чехов.

После перерыва сборная Украины не смогла изменить игру и в итоге матч завершился с преимуществом Чехии в 8 мячей. Таким образом сборная Украины проиграла четвертый матч Евро-2024 U-20 подряд.

В параллельных матчах Португалия сыграла вничью с Исландией, а Франция одержала победу над Румынией.

Евро-2024 U-20. Плей-офф

Чехия — Украина - 36:28 (19:12)

Португалия — Исландия - 33:33 (17:15)

Франция — Румыния - 30:25 (15:13)