Сестры Музычук не попали в состав сборной Украины на шахматную Олимпиаду

Федерация шахмат Украины объявила состав команды на Всемирную шахматную Олимпиаду-2024.

Мужская команда

Андрей Волокитин

Василий Иванчук

Антон Коробов

Руслан Пономарев

Игорь Коваленко

Александр Белявский (капитан)

Женская команда

Юлия Осьмак

Анна Ушенина

Наталья Букса

Инна Гапоненко

Евгения Долуханова

Михаил Бродский (капитан)

Отметим, что в состав Украины не попали такие ведущие исполнители как Анна и Мария Музычук, Павел Ельянов и Юрий Криворучко.

Турнир пройдет с 10 по 23 сентября в венгерском Будапеште.