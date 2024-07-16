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Сестры Музычук не попали в состав сборной Украины на шахматную Олимпиаду

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Турнир пройдет с 10 по 23 сентября в венгерском Будапеште

Сестры Музычук не попали в состав сборной Украины на шахматную Олимпиаду

Фото: UATV

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация шахмат Украины объявила состав команды на Всемирную шахматную Олимпиаду-2024.

Мужская команда

  • Андрей Волокитин
  • Василий Иванчук
  • Антон Коробов
  • Руслан Пономарев
  • Игорь Коваленко
  • Александр Белявский (капитан)

Женская команда

  • Юлия Осьмак
  • Анна Ушенина
  • Наталья Букса
  • Инна Гапоненко
  • Евгения Долуханова
  • Михаил Бродский (капитан)

Отметим, что в состав Украины не попали такие ведущие исполнители как Анна и Мария Музычук, Павел Ельянов и Юрий Криворучко.

Турнир пройдет с 10 по 23 сентября в венгерском Будапеште.

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