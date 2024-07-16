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Сестры Музычук не попали в состав сборной Украины на шахматную Олимпиаду
Турнир пройдет с 10 по 23 сентября в венгерском Будапеште
Фото: UATV
Федерация шахмат Украины объявила состав команды на Всемирную шахматную Олимпиаду-2024.
Мужская команда
- Андрей Волокитин
- Василий Иванчук
- Антон Коробов
- Руслан Пономарев
- Игорь Коваленко
- Александр Белявский (капитан)
Женская команда
- Юлия Осьмак
- Анна Ушенина
- Наталья Букса
- Инна Гапоненко
- Евгения Долуханова
- Михаил Бродский (капитан)
Отметим, что в состав Украины не попали такие ведущие исполнители как Анна и Мария Музычук, Павел Ельянов и Юрий Криворучко.
Турнир пройдет с 10 по 23 сентября в венгерском Будапеште.
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