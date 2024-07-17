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Тур де Франс 2024. Яспер Филипсен одерживает третью победу на этапе нынешнего французского гранд-тура
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Относительно спокойный 16-й этап всегда казался обреченным завершиться групповым спринтом, а сольный отрыв Тома Гашиньяра из "Total Energies" был единственным интересным событием за 25 км до финиша, пока 23-летнего француза не догнал пелотон. Это была последняя возможность для спринтерских команд претендовать на победу перед тем, как гонка вернется в Альпы.
В то время как "Alpecin-Deceuninck" увеличили темп на завершающем отрезке этапа, обладатель зеленой майки Биньям Гирмай за 1,5 км до финиша попал в аварию и не смог принять участие в спринтерской развязке. В итоге никто не сумел навязать борьбу Ясперу Филипсену на заключительных метрах дистанции, что позволило ему сравняться с эритрейцем и Погачаром по количеству побед на "Тур де Франс-2024" (у каждого по три). Это позволило бельгийцу сократить отставание до 32 очков в спринтерской классификации.
"Я чувствовал себя хорошо. Я хорошо отдохнул и чувствую, что моя форма улучшилась во время этого "Тур де Франс". Каждая победа на каждом этапе дается очень тяжело, мы можем гордиться. Все возможно [относительно борьбы за зеленую майку], но Биньям едет очень хорошо. Я просто надеюсь, что с ним все в порядке, потому что он не заслуживает такого поражения", - заявил Яспер Филипсен после победы.
Что касается генеральной классификации, то Тадей Погачар сохранил желтую майку лидера и защитил свое преимущество в три минуты девять секунд над двукратным чемпионом Йонасом Вингегором. Ремко Эвенпул остается на третьей позиции, отставая от словенца на пять минут и девятнадцать секунд. Сегодня гонщиков ждет горный этап длиной 177,8 км от Сен-Поль-Труа-Шато до Супердеволя.
Результат 16-го этапа
1. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) 4 ч. 11 мин. 27 сек.
2. Фил Баухаус (Bahrain Victorious) то же время
3. Александер Кристофф (Uno-X) то же время
4. Сэм Беннетт (Decathlon-AG2R) то же время
5. Ваут Ван Арт (Visma-Lease a Bike) то же время
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 66 ч. 07 мин. 51 сек.
2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +3 мин. 09 сек.
3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +5 мин. 19 сек.
4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +10 мин. 54 сек.
5. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +11 мин. 21 сек.
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