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Тур де Франс 2024. Ричард Карапас одерживает победу на горном семнадцатом этапе гранд-тура
Об этом сообщает ВВС
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неспокойный этап возглавлял отрыв из четырех гонщиков до последних километров, когда сначала Саймон Йейтс атаковал группу преследователей. Он вышел в лидеры на Коль-дю-Нуайе, но позже Ричард Карапас обогнал его и вырвался вперед на спуске, опередив на финише соперника на 37 секунд. Благодаря этой победе гонщик "EF Education-Easy Post" стал первым эквадорцем, который выиграл этап "Тур де Франс".
Что касается генеральщиков, то здесь в хорошей форме был Ремко Эвенпул, который незадолго до финиша контратаковал Погачара и Вингегора. Бельгиец смог отыграть 10 секунд у словенца, зато датский гонщик смог не проиграть много благодаря партнеру по команде. Впрочем, эти результаты не имели существенного влияния на позиции в топ-3, поэтому Тадей Погачар и в дальнейшем остается лидером нынешнего гранд-тура. Сегодня гонщиков ждет холмистый этап длиной 179,5 км от Гапа до Барселоннетт.
Результат 17-го этапа
1. Ричард Карапас (EF Education-Easy Post) 4 ч. 6 мин. 13 сек.
2. Саймон Йейтс (Jayco Alula) +37 сек.
3. Энрик Мас (Movistar) +57 сек.
4. Лоренс де Плюс (Ineon Grenadiers) +1 мин. 44 сек.
5. Оскар Онли (DSM-Firmenich Post NL) то же время
Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 70 ч. 21 мин. 27 сек.
2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +3 мин. 11 сек.
3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +5 мин. 09 сек.
4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +12 мин. 57 сек.
5. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +13 мин. 24 сек.
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