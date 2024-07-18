Тур де Франс 2024. Ричард Карапас одерживает победу на горном семнадцатом этапе гранд-тура

Неспокойный этап возглавлял отрыв из четырех гонщиков до последних километров, когда сначала Саймон Йейтс атаковал группу преследователей. Он вышел в лидеры на Коль-дю-Нуайе, но позже Ричард Карапас обогнал его и вырвался вперед на спуске, опередив на финише соперника на 37 секунд. Благодаря этой победе гонщик "EF Education-Easy Post" стал первым эквадорцем, который выиграл этап "Тур де Франс".

Что касается генеральщиков, то здесь в хорошей форме был Ремко Эвенпул, который незадолго до финиша контратаковал Погачара и Вингегора. Бельгиец смог отыграть 10 секунд у словенца, зато датский гонщик смог не проиграть много благодаря партнеру по команде. Впрочем, эти результаты не имели существенного влияния на позиции в топ-3, поэтому Тадей Погачар и в дальнейшем остается лидером нынешнего гранд-тура. Сегодня гонщиков ждет холмистый этап длиной 179,5 км от Гапа до Барселоннетт.

Результат 17-го этапа

1. Ричард Карапас (EF Education-Easy Post) 4 ч. 6 мин. 13 сек.

2. Саймон Йейтс (Jayco Alula) +37 сек.

3. Энрик Мас (Movistar) +57 сек.

4. Лоренс де Плюс (Ineon Grenadiers) +1 мин. 44 сек.

5. Оскар Онли (DSM-Firmenich Post NL) то же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 70 ч. 21 мин. 27 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +3 мин. 11 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +5 мин. 09 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +12 мин. 57 сек.

5. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +13 мин. 24 сек.