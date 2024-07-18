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Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN, Месси - третий

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В список вошел и Леброн Джеймс

Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN, Месси - третий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии ESPN. Второе и третье места заняли Серена Уильямс (теннис) и Лионель Месси (футбол).

Топ-10 выглядит так:

1. Майкл Фелпс (плавание).

2. Серена Уильямс (теннис).

3. Лионель Месси (футбол).

4. Леброн Джеймс (баскетбол).

5. Том Брэди (футболист НФЛ).

6. Роджер Федерер (теннис).

7. Симона Байлз (спортивная гимнастика).

8. Тайгер Вудс (гольф).

9. Усэйн Болт (лёгкая атлетика).

10. Коби Брайант (баскетбол).

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тыс. голосов за тех или иных звёзд спорта.

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