Тур де Франс 2024. Виктор Кампенартс одержал победу на восемнадцатом этапе гранд-тура

Вчерашний этап рассматривался как последний шанс для гонщиков и команд, которые не претендуют на победу в генеральном зачете, где можно было бы выиграть гонку в отрыве. Так все и произошло. На протяжении большей части дня в отрыве находилась группа из более чем 30 спортсменов, включая представителей "Ineos Grenadiers" Михала Квятковски и Герайнта Томаса, чемпиона "Тура" 2018 года.

На 18-м этапе было пять подъемов третьей категории, и перед предпоследним подъемом лидирующая группа начала распадаться. Квятковски вышел вперед, впрочем, за 35 км до финиша к нему присоединились Виктор Кампенартс и Маттео Верше, образовав ведущую тройку, и они вместе работали над тем, чтобы держаться как можно дальше от группы преследователей. 32-летний гонщик "Lotto-Dstny" вырвался вперед за 100 метров до финиша и пересек его с большим запасом над своими двумя конкурентами в этом отрыве дня.

"Я мечтал об этом очень долго. Мне было очень трудно [с "Lotto-Dstny"], но когда я стал отцом, то это было, как будто, только голубое небо. Поддержка моей девушки невероятна. Она - герой этой истории. Я покидаю команду, но я так счастлив, что мы можем завершить, возможно, самый яркий проект в моей карьере", - заявил Виктор Кампенартс после победы.

Пелотон с желтой майкой пришла более чем на 13 минут позже, а соперники в генеральной классификации находились вместе, так что Тадей Погачар сохранил свое лидерство на соревнованиях, которое составляло три минуты 11 секунд. Вторым идет действующий чемпион Йонас Вингегор, а третьим - Ремко Эвенпул, который отстает от Погачара на пять минут девять секунд. Сегодня гонщиков ждет горный этап длиной 144,6 км от Амбрена до горнолыжного курорта Изола 2000.

Результат 18-го этапа

1. Виктор Кампенартс (Lotto-Dstny) 4 ч. 10 мин. 20 сек.

2. Маттео Верше (TotalEnergies) то же время

3. Михал Квятковски (Ineos Grenadiers) то же время

4. Томс Скуиньш (Lidl-Trek) +22 сек.

5. Оер Лазкано (Movistar) То же время

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 74 ч. 45 мин. 27 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +3 мин. 11 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +5 мин. 09 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +12 мин. 57 сек.

5. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +13 мин. 24 сек.