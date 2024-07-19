Тур де Франс 2024. Неудержимый Погачар одерживает четвертую победу на этапах гранд-тура

Сегодня гонщики на 19-м этапе должны были преодолеть 144,6 км от Амбрена до горнолыжного курорта Изола 2000. Спортсменов ожидали две горы высшей категории с финишем на вершине горы первой категории.

Сначала сформировался отрыв с большим количеством гонщиков, которые могли выиграть сегодняшний этап. В частности, за 17 км до финиша сформировалась четверка из представителей "Visma-Lease a Bike" Маттео Йоргенсона и Вилко Келдермена, Ричарда Карапаса "EF Education-Easy Post" и Саймона Йейтса из "Jayco Alula", которые казалось, разыграют между собой победу в гонке. Эта группа имела преимущество в четыре минуты над основным пелотоном с лидером нынешнего "Тура" Тадеем Погачаром. Позже Йоргенсон атаковал конкурентов с отрыва и имел над ними преимущество в 30 секунд.

А дальше, за 8 км до финиша, атаковал из пелотона представитель желтой майки "Тур де Франс" Тадей Погачар. Его ближайшие преследователи в генеральной классификации Йонас Вингегор и Ремко Эвенпул не смогли ответить словенцу и пытались держаться собственного темпа. Погачар, который с момента атаки проигрывал более двух минут от лидера этапа Маттео Йоргенсона, за 2 км до завершения гонки догнал американца и с легкостью объехал его, обеспечив себе очередную победу на нынешнем "Туре". Теперь словенец опережает в генеральной классификации ближайшего преследователя Йонаса Вингегора более чем на 5 минут и за два этапа до конца соревнований представитель "UAE Team Emirates" на 99% обеспечивает себе победу на французском гранд-туре. Благодаря такому результату Погачар станет первым гонщиком с 1998 года, когда спортсмен в течение сезона выигрывал два гранд-тура (последний раз это делал Марко Пантани). Завтра гонщиков ждет горный этап длиной 132,8 км от Ниццы до Коль-де-ла-Куйоль.

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Relive ???????? @TamauPogi's flawless last KM of Isola 2000.



Revivez le dernier KM de ???????? @TamauPogi à Isola 2000.#TDF2024 pic.twitter.com/kjw11KUpKu — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2024

"Я очень счастлив, что сегодня у меня были хорошие ноги. Мы тренировались здесь целый месяц перед "Туром", поэтому я очень хорошо знал этот подъем. Мы говорили о том, как мы хотим ехать, и мы сделали это именно так, как договорились, вплоть до того момента, когда я атаковала. Все прошло на 100% идеально", - заявил Тадей Погачар после победы.

Результат 19-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 4 ч. 04 мин. 03 сек.

2. Маттео Йоргенсон (Visma-Lease a Bike) +21 сек.

3. Саймон Йейтс (Jayco Alula) +40 сек.

4. Ричард Карапас (EF Education-Easy Post) +1 мин. 11 сек.

5. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +1 мин. 42 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 78 ч. 49 мин. 20 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +5 мин. 03 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +7 мин. 01 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +15 мин. 07 сек.

5. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +15 мин. 34 сек.