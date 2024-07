Тур де Франс 2024. Недосягаемый лидер соревнований Тадей Погачар одержал пятую победу на этапах гранд-тура

Тадей Погачар продолжил свой сказочный "Тур де Франс", выиграв пятый этап в субботу и еще больше увеличив свое доминирующее лидерство за один день до конца соревнований. Словенец, выступающий за команду "UАЕ Team Emirates", оторвался от действующего чемпиона Йонаса Вингегора на последних 500 метрах на Коль-де-ла-Куйоль. Двукратный победитель увеличил свое преимущество над гонщиком "Visma-Lease a Bike" на семь секунд и теперь лидирует в генеральной классификации с отрывом в пять минут и 14 секунд. Погачар стал первым гонщиком, который выиграл пять этапов на одном "Тур де Франс" со времен немецкого спринтера Марселя Киттеля в 2017 году.

Ричард Карапас пересек финишную черту третьим и набрал достаточное количество очков, чтобы обеспечить себе майку горного Короля "Тура". Обладатель зеленой майки Биньям Гирмаи счастливо финишировал в пределах отведенного времени и стал первым темнокожим африканцем, который выиграл спринтерскую классификацию французского гранд-тура. Британец Марк Кавендиш, который участвует в своем последнем "Тур де Франс" и установил рекорд по общему количеству побед на этих соревнованиях, также уложился во время, пересекая финишную линию со слезами на глазах. Воскресная гонка с раздельным стартом - завершающий этап нынешнего тура. Спортсменам предстоит преодолеть 33,7 км от Монако до Ниццы и стоит ожидать, что Тадей Погачар, вероятно, еще больше привезет преимущества во времени над своими соперниками. Словенец в воскресенье официально оформит победы в двух самых престижных веломногодневках в течение одного года и станет первым человеком со времен Марко Пантани (в 1998 г.), который выиграл "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" в подобном стиле.

???? Fireworks on the last mountain battle of this #TDF2024. The peloton delivered a magnificent show ahead of the final curtain call tomorrow which concludes the 111th edition of the Tour.



⏪ For now, the summary of Stage 20 pic.twitter.com/D7cPJKgep6