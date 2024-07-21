Тадей Погачар одержал шестую победу на этапах нынешнего Тур де Франс и в третий раз выиграл Большую петлю

Последний этап нынешнего "Тур де Франс" состоялся в нетипичном стиле: спортсмены ехали 33,7-километровую раздельную гонку от Монако до Ниццы. Учитывая то, что это была не классическая разделка, поскольку воскресный маршрут включал в себя гору второй категории сложности, поэтому специалистам в такой дисциплине было сложно продемонстрировать свои сильные стороны.

Этого не скажешь о лидере генеральной классификации Тадее Погачаре, который просто не оставил своим конкурентам никаких шансов на победу в этом этапе. Словенец, который стартовал последним, привез более минуты преимущества над ближайшим преследователем, Йонасом Вингегором. Третьим в последней гонке "Тура" стал Ремко Эвенпул и в таком же порядке они завершили соревнования в генеральной классификации французского гранд-тура. Погачар одержал шесть побед на нынешнем "Тур де Франс", а всего он 17 раз торжествовал на этих соревнованиях и вышел на 8-е место по этому показателю. Также, словенец стал первым человеком со времен Марко Пантани (в 1998 г.), который выиграл "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" в подобном стиле.

Relive the final KM of the final stage of the #TDF2024

Thank you for watching ????



Revivez le dernier KM de la dernière étape du #TDF2024

Merci de nous avoir suivi ???? pic.twitter.com/XyXq6zDWsC — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024

Добавим, что это также была последняя гонка на "Большой петле" для 39-летнего Марка Кавендиша, который здесь установил рекорд по количеству побед на этапах этих соревнований (35 всего). Что касается результатов в других классификациях, то Ричард Карапас выиграл майку горного Короля "Тура", в спринтерском зачете победу празднует Биньям Гирмаq, лучшим молодым гонщиком соревнований стал Ремко Эвенпул, а лучшей командой стала "UAE Team Emirates". Для самого Тадея Погачара это уже третья победа в генеральной классификации "Тур де Франс" (2020, 2021 и 2024 гг.) и по этому показателю он сравнялся с Филиппом Тисом, Луисоном Бобе и Грегом Лемондом.

Результат 21-го этапа

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 45 мин. 25 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +1 мин. 03 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +1 мин. 14 сек.

4. Маттео Йоргенсон (Visma-Lease a Bike) +2 мин. 08 сек.

5. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +2 мин. 18 сек.

Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) 83 ч. 38 мин. 56 сек.

2. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) +6 мин. 17 сек.

3. Ремко Эвенпул (Soudal-Quick-Step) +9 мин. 18 сек.

4. Жоау Алмейда (UAE Team Emirates) +19 мин. 03 сек.

5. Микель Ланда (Soudal-Quick-Step) +20 мин. 06 сек.