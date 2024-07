Тадей Погачар одержал шестую победу на этапах нынешнего Тур де Франс и в третий раз выиграл Большую петлю

Последний этап нынешнего "Тур де Франс" состоялся в нетипичном стиле: спортсмены ехали 33,7-километровую раздельную гонку от Монако до Ниццы. Учитывая то, что это была не классическая разделка, поскольку воскресный маршрут включал в себя гору второй категории сложности, поэтому специалистам в такой дисциплине было сложно продемонстрировать свои сильные стороны.

Этого не скажешь о лидере генеральной классификации Тадее Погачаре, который просто не оставил своим конкурентам никаких шансов на победу в этом этапе. Словенец, который стартовал последним, привез более минуты преимущества над ближайшим преследователем, Йонасом Вингегором. Третьим в последней гонке "Тура" стал Ремко Эвенпул и в таком же порядке они завершили соревнования в генеральной классификации французского гранд-тура. Погачар одержал шесть побед на нынешнем "Тур де Франс", а всего он 17 раз торжествовал на этих соревнованиях и вышел на 8-е место по этому показателю. Также, словенец стал первым человеком со времен Марко Пантани (в 1998 г.), который выиграл "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" в подобном стиле.

Relive the final KM of the final stage of the #TDF2024

Thank you for watching ????



Revivez le dernier KM de la dernière étape du #TDF2024

Merci de nous avoir suivi ???? pic.twitter.com/XyXq6zDWsC