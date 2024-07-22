Тадей Погачар о победе на двух гранд-турах этого года: Я очень рад, что мы это сделали

Тадей Погачар из "UAE Team Emirates" закрепил свой успех на "Тур де Франс" и это уже третья победа в генеральной классификации "Большой петли" за последние пять лет 25-летнего спортсмена. Учитывая его победу на нынешней "Джиро", словенец присоединился к таким выдающимся спортсменам, как Марко Пантани, Эдди Меркс, Жак Анкетиль, Мигель Индурайн, Фаусто Коппи и Бернар Ино, которые в свое время также делали подобный дубль. После вчерашнего победного для себя этапа Тадей Погачар сказал, что он не собирается останавливаться на достигнутом.

"Я очень счастлив, я не могу описать, насколько я счастлив. После двух тяжелых лет на "Тур де Франс", всегда есть какие-то ошибки, а в этом году все совершенно. Это невероятно. Это первый гранд-тур, где я был абсолютно уверен в себе каждый день, даже на "Джиро", помню, у меня был один плохой день, но не скажу какой именно. Этот "Тур де Франс" был удивительным, я наслаждался им с первого дня и до последнего дня, и у меня была такая замечательная поддержка за спиной. Я просто не мог никого подвести, поэтому я наслаждался им и для них. [Матье] ван дер Пул очень хорошо выглядит в футболке чемпиона мира, но я хочу забрать ее у него. Я хочу однажды надеть радужную майку на спину, но у меня еще есть время для этого. Выиграть "Тур де Франс" - это уже другой уровень, а выиграть обе гонки вместе [Джиро в этом году] - это еще один уровень выше этого. Я очень рад, что мы это сделали. Я думаю, что в последние два года мы слышали, что это лучшая эра велоспорта, и [даже] если бы я сам не соревновался, я думаю, что мог бы сказать, что это лучшая эра велоспорта в истории по крайней мере для представителей генеральной классификации. Такая конкуренция с Ремко [Эвенпулем], Йонасом [Вингегором], Приможем [Рогличем] просто невероятна, и молодых ребят становится всё больше и больше. По моему мнению, это прекрасно", - сказал Тадей Погачар в интервью Eurosport.

Добавим, что на нынешнем "Тур де Франс" словенец выиграл шесть этапов, а его преимущество в генеральной классификации над ближайшим преследователем Йонасом Вингегором составило более 6 минут.