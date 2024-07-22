Велогонщик Йонас Вингегор не примет участие в Вуэльте в этом году

Йонас Вингегор прибыл на "Тур де Франс" как чемпион гранд-тура последних двух лет, но в этом сезоне Тадей Погачар из "UAE Team Emirates" не оставил никаких шансов своим конкурентам, привезя в генеральной классификации ближайшему преследователю более 6 минут преимущества. Датский гонщик еще несколько месяцев назад пережил страшную травму, которая ставила под риск его участие в "Большой петле". Несмотря на это, ему удалось занять второе место в генеральном зачете "Тура", а также он выиграл один из этапов этих соревнований. После завершения гранд-тура Йонас Вингегор заявил, что он пропустит нынешнюю "Вуэльту".

"К сожалению, не в этом году. Я не выйду на старт "Вуэльты Испании". В этом году у меня другие приоритеты, но в будущем я обязательно вернусь к этой гонке. Я устал, не думаю, что я когда-либо раньше был таким уставшим после гранд-тура. Честно говоря, я измотан, и мне нужно немного отдохнуть. Это было довольно долгое путешествие, потому что всего три с половиной месяца назад я пережил худшую аварию в своей карьере, сломав почти все кости в верхней правой части тела и пробив оба легких", - сказал Йонас Вингегор в интервью Eurosport.

Напомним, что Тадей Погачар стал первым гонщиком со времен Марко Пантани (1998 г.), который выиграл в течение года и "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс".