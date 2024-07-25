Михаил Усач: Уже как есть, но очень недоволен

Украинский лучник Михаил Усач подвел итоги квалификации Олимпийских игр-2024 в Париже. Спортсмен занял 48-ю позицию, тем самым попав в 1/32 финала на 17-е место посева, бразильца Маркуса Д'Алмейду.

Об эмоциях от дебюта на Олимпиаде

"Есть эмоции разные. Есть эмоции, когда у тебя все четко, эйфория. А есть эмоции, когда что-то не получается, как у меня было в первые три серии. Не справился просто психологически, такое состояние было непонятное. Психологически не справился с работой", — сказал спортсмен в комментарии Суспільне Спорт из Парижа.

О своей оценке выступления в квалификационном этапе

"Уже как есть, но очень недоволен, — подытожил свое выступление спортсмен, — Был готов, тренировка проходила очень хорошо, и пристрелочные серии были очень неплохие. Но получилось так, что нервы, нестабильность вылезла, которой я не ожидал".

О настрое относительно предстоящих этапов соревнований

"Надо просто взять себя в руки. Еще есть пару дней тренировок, исправиться немножко. И дальше дуэли, там может быть совсем другое. Это квалификация, за это медали не дают. А вот олимпийский раунд — это может быть другой расклад, другие места и все остальное".

О том, почему во время перерыва не выпускал из рук телефон

"Что смотрел во время перерыва в телефоне? Это была установка тренера. Да и результат - интересно, как люди стреляют, квалифицировался ли я".