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Алина Комащук: До конца не осознаю, что на Олимпиаде
Соперники не из легких
Фото: ye.ua
Саблистка сборной Украины Алина Комащук рассказала, чего ожидает от Олимпийских игр-2024.
Пока что до конца не осознаю, наверное, что на Олимпиаде. Пока хорошее настроение. Видела нашу жеребьевку, то так немного... Первый бой с кореянкой Чон Хайон, сейчас она первый номер Южной Кореи. А дальше посмотрим. В личных с ней не выступали. В командных фехтовала. Пока ничего не планировала, будем с тренером разбирать, думать. В подготовке работали над деталями, больше настраивалась морально. Все у нас подбирал тренер, мы ему полностью доверяем, мы просто делали то, что нам говорили.
Сборная Италии (первый соперник в командных соревнованиях) - равная команда, стабильная команда. Мы с ней фехтовали не один раз. Как они нас глубоко разобрали, так и мы их. Все соперники сильные, поэтому не знаешь, с кем лучше фехтовать. С Италией фехтовали, мы их знаем. У нас был шанс фехтовать с Японией, с которыми мы ни разу не фехтовали. Последний раз, полтора года назад, тогда было бы сложновато, потому что неизвестно, что от них ожидать.
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