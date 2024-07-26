  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Алина Комащук: До конца не осознаю, что на Олимпиаде
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алина Комащук: До конца не осознаю, что на Олимпиаде

Другие виды

Соперники не из легких

Алина Комащук: До конца не осознаю, что на Олимпиаде

Фото: ye.ua

Новина українською

Саблистка сборной Украины Алина Комащук рассказала, чего ожидает от Олимпийских игр-2024.

Пока что до конца не осознаю, наверное, что на Олимпиаде. Пока хорошее настроение. Видела нашу жеребьевку, то так немного... Первый бой с кореянкой Чон Хайон, сейчас она первый номер Южной Кореи. А дальше посмотрим. В личных с ней не выступали. В командных фехтовала. Пока ничего не планировала, будем с тренером разбирать, думать. В подготовке работали над деталями, больше настраивалась морально. Все у нас подбирал тренер, мы ему полностью доверяем, мы просто делали то, что нам говорили.

Сборная Италии (первый соперник в командных соревнованиях) - равная команда, стабильная команда. Мы с ней фехтовали не один раз. Как они нас глубоко разобрали, так и мы их. Все соперники сильные, поэтому не знаешь, с кем лучше фехтовать. С Италией фехтовали, мы их знаем. У нас был шанс фехтовать с Японией, с которыми мы ни разу не фехтовали. Последний раз, полтора года назад, тогда было бы сложновато, потому что неизвестно, что от них ожидать.

По теме
yellow-arrow
Михаил Усач: Уже как есть, но очень недоволен
yellow-arrow
Велогонщик Йонас Вингегор не примет участие в Вуэльте в этом году
yellow-arrow
Тадей Погачар о победе на двух гранд-турах этого года: Я очень рад, что мы это сделали
Алина Комащук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости