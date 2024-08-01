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НОК Украины назвал лучших спортсменов июля

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На заседании оценивались достижения спортсменов на международных соревнованиях в олимпийских видах

НОК Украины назвал лучших спортсменов июля

Фото: НОК України

Новина українською

Экспертная комиссия НОК Украины на очередном заседании рассмотрела достижения спортсменов на международных соревнованиях в олимпийских видах программы, проходивших в течение июня 2024 года.

"Лучшей спортсменкой июля 2024 года" была признана участница этих Игр, которая первой получила для сборной Украины "бронзу" Олимпиады-2024, — фехтовальщица Ольга Харлан. Награду она завоевала в индивидуальных соревнованиях на саблях.

В номинации "Лучший тренер июля 2024 года" победителем был определен Андреа Теренцио - личный тренер Ольги Харлан.

Также за подготовку лучшей спортсменки июля 2024 года — Ольги Харлан, награды получат Федерация фехтования Украины и Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины.

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Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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