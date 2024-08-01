Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НОК Украины назвал лучших спортсменов июля
На заседании оценивались достижения спортсменов на международных соревнованиях в олимпийских видах
Фото: НОК України
Экспертная комиссия НОК Украины на очередном заседании рассмотрела достижения спортсменов на международных соревнованиях в олимпийских видах программы, проходивших в течение июня 2024 года.
"Лучшей спортсменкой июля 2024 года" была признана участница этих Игр, которая первой получила для сборной Украины "бронзу" Олимпиады-2024, — фехтовальщица Ольга Харлан. Награду она завоевала в индивидуальных соревнованиях на саблях.
В номинации "Лучший тренер июля 2024 года" победителем был определен Андреа Теренцио - личный тренер Ольги Харлан.
Также за подготовку лучшей спортсменки июля 2024 года — Ольги Харлан, награды получат Федерация фехтования Украины и Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины.
Популярное сейчас
- Полесье – Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- Олег Верняев: Могли бороться за медали в финале командного многоборья
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО