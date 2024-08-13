Людмила Лузан: У нас есть мотивация работать дальше, чтобы завоевать олимпийское золото

Серебряный призер Олимпиады-2024 в гребле Людмила Лузан подвела итоги после соревнований в Париже. Ее слова передает Tribuna.

- В Париже за чем больше всего скучали в Украине?

– Ой, честно, даже как-то не сосредотачивалась на том, чтобы скучать. Просто ждала эти Олимпийские игры. Мне нравилось абсолютно все происходящее, атмосфера.

По возвращению в Украину, конечно, мне всегда хочется почувствовать, что я дома поесть нашей вкусной украинской кухни. Поэтому очень рада, что нас вообще так встретили тепло. Мне невероятно приятно, что пришло очень много людей. И вообще таких, которых я даже не ожидала увидеть. Конечно, приятно это внимание.

Я счастлива, что нам с Анастасией удалось завоевать эту медаль. Отстоять свое серебро на Олимпийских играх. У нас есть мотивация работать дальше, чтобы завоевать олимпийское золото. Поэтому благодарим всех, кто нас поддерживал, кто приложил очень большую часть своих сил, чтобы нас подготовить.

Также благодарим наших защитников, что наша страна есть. Они нас вдохновляют побеждать, выступать, прославлять нашу страну, поднимать наш флаг как можно выше. Поэтому благодарим всех, мы невероятно счастливы, – сказала Лузан.