Ольга Харлан продала саблю с финала ОИ-2024 на благотворительном аукционе за 10 миллионов гривен

Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан продала свою саблю, которой нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях на благотворительном аукционе.

За саблю анонимный участник отдал 10 млн грн. Аукцион проводился благотворительным фондом Сергея Притулы.

Все деньги пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля".

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже Харлан добыла золото и бронзу.