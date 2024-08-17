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Харлан посетила родную Николаевщину и встретила самого известного председателя ОВА. Фото
Ольга очень счастлива
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после возвращения из Парижа посетила родную Николаевщину и встретилась с Виталием Кимом – самым известным главой ОВА в нашей стране. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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Батько Махно (N)
17.08.2024 в 11:00
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