Харлан посетила родную Николаевщину и встретила самого известного председателя ОВА. Фото

Фото,селфи, лозунги,улыбки.Харлан, молодец,снимаю шляпу. А вот "найвідоміший голова" ... Тот еще."Небо в алмазах"2.5 года в городе воды нет, старики в очередях с баклажками и кравчучками стоят за водой, в жару и холод.Одни обещания!"Пилите Шура, пилите! Они золотые!"ЗЫ Сорри, крик души.