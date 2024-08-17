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Харлан посетила родную Николаевщину и встретила самого известного председателя ОВА. Фото

Другие виды
Обновлено

Ольга очень счастлива

Харлан посетила родную Николаевщину и встретила самого известного председателя ОВА. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, золотой и бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после возвращения из Парижа посетила родную Николаевщину и встретилась с Виталием Кимом – самым известным главой ОВА в нашей стране. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан посетила родную Николаевщину и встретила самого известного председателя ОВА. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина проиграла в 1/8 финала Цинциннати.

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Комментарии
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Батько Махно (N)
17.08.2024 в 11:00
Фото,селфи, лозунги,улыбки.Харлан, молодец,снимаю шляпу. А вот "найвідоміший голова" ... Тот еще."Небо в алмазах"2.5 года в городе воды нет, старики в очередях с баклажками и кравчучками стоят за водой, в жару и холод.Одни обещания!"Пилите Шура, пилите! Они золотые!"ЗЫ Сорри, крик души.
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Комментарии 1
Батько Махно (N)
17.08.2024 в 11:00
Фото,селфи, лозунги,улыбки.Харлан, молодец,снимаю шляпу. А вот "найвідоміший голова" ... Тот еще."Небо в алмазах"2.5 года в городе воды нет, старики в очередях с баклажками и кравчучками стоят за водой, в жару и холод.Одни обещания!"Пилите Шура, пилите! Они золотые!"ЗЫ Сорри, крик души.
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