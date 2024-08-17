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Семья Романчук посетила Львов и поделилась атмосферой романтики. Фото

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Отдых после Олимпиады

Семья Романчук посетила Львов и поделилась атмосферой романтики. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцем Михаилом Романчуком посетили Львов. Соответствующий снимок Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Семья Романчук посетила Львов и поделилась атмосферой романтики. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Харлан посетила родную Николаевщину.

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