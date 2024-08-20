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Анжелика Терлюга объявила о беременности

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Спортсменка поделилась романтическими снимками

Анжелика Терлюга объявила о беременности

фото - Reuters

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио по каратэ Анжелика Терлюга сообщила о беременности на своей странице в социальных сетях.

"У нас сейчас самый счастливый период жизни, и вы можете поздравлять нас с этим. 1+1 = 3", - написала спортсменка.

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Анжелика Терлюга
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