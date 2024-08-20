Анжелика Терлюга объявила о беременности

Серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио по каратэ Анжелика Терлюга сообщила о беременности на своей странице в социальных сетях.

"У нас сейчас самый счастливый период жизни, и вы можете поздравлять нас с этим. 1+1 = 3", - написала спортсменка.