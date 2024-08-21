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Президент Польши намерен возглавить МОК

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По истечении президентского срока он намерен перети в спорт

Президент Польши намерен возглавить МОК

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что польский лидер Анджей Дуда после истечения срока полномочий в 2025 году намерен претендовать на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Wprost.

По информации источника, шансов на такое назначение очень мало, поскольку президентами МОК обычно становятся люди из мира спорта, имеющие отношение к Олимпийским играм.

На данный момент главой МОК является Томас Бах. Новые выборы президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
21.08.2024 в 16:57
Этого еще нам не хватало
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Комментарии 4
Gican85 (Киев)
21.08.2024 в 16:57
Этого еще нам не хватало
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0
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MaximSK (Киев)
21.08.2024 в 17:03
Почему? Нам было бы плюсом его назначение
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Gican85 (Киев)
21.08.2024 в 17:05
Только спиной к ним не поворачивайся
 
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MaximSK (Киев)
21.08.2024 в 17:14
Для меня важно чтобы там был антироссийский человек
 
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